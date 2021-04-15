15.04.2021 (16:01)

Барабанщики Кронштадтского морского кадетского военного корпуса откроет военный парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в День Победы

Подразделение барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса откроет военный парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в День Победы. В составе подразделения — 35 морских кадет, которые в настоящее время участвуют в плановых тренировках к параду.

Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, «для Кронштадтских морских кадет — большая честь открывать парад в Санкт-Петербурге. В ноябре 2020 года Кронштадтский морской кадетские военный корпус отметил свое 25-летие. За годы своей деятельности корпус подготовил воспитанников, связавших свою жизнь с морем, делом служения Отечеству.

Многие выпускники корпуса успешно проходят обучение в высших военно-морских учебных заведениях, а также служат в частях и соединениях ВМФ, являясь высококлассными специалистами и настоящими патриотами Родины, с гордостью неся звание морского кадета. В этом немаловажная заслуга руководства и преподавательского состава корпуса, вложивших в каждого выпускника знания, традиции морской службы, богатейший служебный и жизненный опыт, а самое главное — частичку своей души, что позволяет воспитанникам корпуса успешно нести флотскую службу, уверено и стойко преодолевать любые трудности».

Как отметил в свою очередь начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко, «за 25 лет проделана большая созидательная работа по развитию учебного учреждения, формированию материальной базы, освоению современной техники и оборудования, используемого при организации учебно-воспитательного процесса, заложены традиции учебного заведения, приобретен бесценный опыт обучения и воспитания кадет. Кронштадтский морской кадетский военный корпус — визитная карточка Кронштадта — колыбели отечественного Военно-Морского Флота, города воинской славы. кадетский корпус расположен в исторической части Кронштадта, в здании Первой Западной оборонительной казармы Кронштадтской крепости.

22 ноября 1995 года прошла торжественная церемония открытия кадетского корпуса. Распоряжением Президента Российской Федерации № 73-рп от 19 февраля 1996 года корпус приобрел статус военно-морского учебного заведения. Этим постановлением была определена штатная численность корпуса и установлен семилетний срок обучения с 10 до 17 лет по типу старых кадетских корпусов императорской России. Корпус явился родоначальником семилетнего обучения кадет начиная с пятого класса в современной истории России.

Ныне Кронштадтский морской кадетский военный корпус успешно решает задачи по предназначению и занимает достойное место среди довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации».

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