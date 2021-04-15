15.04.2021 (17:30)

В военном городке Западный мотострелкового полка ВВО введена в эксплуатацию казарма в стиле лофт

Военные строители завершили реконструкцию исторической казармы 1902 года. Здание было построено в стиле кирпичной эклектики, для которого характерно использование красного кирпича как основного строительного материала, поэтому внутренняя отделка помещений выполнена в стиле лофт.

В ходе реконструкции выполнено усиление и гидроизоляция фундаментов, восстановлены сводчатые потолки, установлены новые перегородки, полы, кровля, чердак, ограждения, вентиляционные шахты, заменены оконные и дверные блоки, проложены современные инженерные сети.

Для реанимации старинной кирпичной кладки, в которой было обнаружено около сотни трещин, достигающих четырех метров, военные строители применили наиболее эффективный метод инъецирования. Благодаря использованию этой технологии прочность стен увеличивается до двух раз, что позволяет быстро и качественно произвести ремонт и гидроизоляцию, при этом не удаляя поврежденных участков кладки.

Военным строителям удалось сохранить исторический облик здания, при этом создать современную, удобную для проживания среду. В казарме с комфортом разместятся 200 военнослужащих. Для этого предусмотрены просторные и удобные спальные расположения, на этажах по два санитарных блока с душевыми, помещениями бытового обслуживания. Также оборудованы канцелярии, комната психологической разгрузки, спортивный зал.

На территории военного городка завершена реконструкция четырех казарм, являющихся объектами культурного наследия, в высокой степени готовности еще две казармы и столовая. Специалистами военно-строительного комплекса соблюдены все современные требования, предъявляемые к зданиям, рассчитанным на пребывание военнослужащих: имеется рабочее, дежурное и аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; смонтированы пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, системы безопасности (охранная, тревожная, система контроля и управления доступом, видеонаблюдение). Казармы оснащены приборами автоматического управления и регулирования системами отопления и вентиляции.

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