15.04.2021 (16:40)

В рамках контрольной проверки более 1000 военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в плановом антитеррористическом учении

На территории Читинского территориального гарнизона Восточного военного округа (ВВО) в рамках контрольной проверки состоялось учение по пресечению условного террористического акта на военных объектах.

В мероприятии приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также беспилотные летательные аппараты для проведения разведки местности и обнаружения условных террористических групп.

По замыслу мероприятия, диверсионные группы «противника» попытались вывести из строя пункты управления, системы связи и объекты материально-технического обеспечения, расположенные на территории гарнизона, а также совершить условный террористический акт на одном из объектов.

В ходе учения подразделения, обеспечивали защиту объектов, отработали ряд задач, связанных с организацией и осуществлением первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов, провели поиск, а также блокирование и уничтожение условных террористов.

В настоящее время в общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, проводится комплекс плановых мероприятий противодействия терроризму. В различной степени в них принимают участие все военнослужащие. При этом особое внимание уделяется бдительному несению дежурства суточным нарядом, а также гарнизонной и караульной службой.

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