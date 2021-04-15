15.04.2021 (16:30)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии стартовали учебно-методические сборы

В Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Республике Бурятия стартовали учебно-методические сборы с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы.

Целями проведения данных сборов являются воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и ее вооруженным силам, формирование морально-психологических качеств граждан, необходимых для прохождения военной службы и проведение военно-профессиональной ориентации.

В процессе проведения данных сборов предусмотрены методические занятия по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, радиационной, химической, биологической защите. В проведении данных занятий задействованы военнослужащие общевойскового объединения, дислоцированного на территории Республики Бурятия.

На завершающем этапе сборов с обучаемыми проведут практические занятия по огневой подготовке. Она будет организована с привлечением военнослужащих танкового соединения на полигоне «Дивизионный».

Завершатся данные методические сборы 16 апреля текущего года.

Справочно:

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создан на основании поручения Президента Российской Федерации о создании круглогодичных центров «Авангард». Он призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.

Военно-патриотический центр «Авангард» – это уникальное общественное объединение. Учебная методика военно-патриотического воспитания включает в себя элементы физической, военной подготовки и патриотического воспитания. Это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и его подготовки к служению своему народу.

Также центр «Авангард» осуществляет следующие виды деятельности: организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы, популяризацию военно-патриотического воспитания молодежи, популяризацию военной службы среди граждан и проведение культурно-просветительских мероприятий.

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