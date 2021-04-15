Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2021 (15:15)

Курсанты военно-морских учебных заведений ознакомились с материалами Президентской библиотеки о роли узников фашистских концлагерей в движении Сопротивления

В преддверии Дня Победы курсанты военно-морских учебных заведений ознакомились с материалами Президентской библиотеки о роли узников фашистских концлагерей в движении Сопротивления. Мероприятия были проведены во взаимодействии с Фондом памяти Александра Печерского.

В рамках мероприятий начала работу мультимедийная выставка, посвящённая роли советских военнопленных в движении Сопротивления в Европе. На выставке при помощи интерактивной карты показана широта охвата Европы движением Сопротивления, а также на основе документов и фотографий раскрыты наиболее значимые акции сопротивления, в которых узники концлагерей проявили небывалую стойкость и мужество.

Также в рамках мероприятий состоялось заседание киноклуба Президентской библиотеки, на котором был представлен фильм из цикла «Непокорённые», созданный Фондом памяти Александра Печерского для телеканала «Звезда». Картину представил её автор и сценарист Илья Васильев.

Кинолента рассказывает историю подвига Александра Печерского, руководителя восстания в лагере смерти «Собибор», организованном нацистами в Польше. Согласно плану Печерского, заключённые должны были поодиночке ликвидировать фашистских надсмотрщиков и завладеть оружием, находившимся на складе лагеря. План удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев, но захватить оружейный склад не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В армейском корпусе Балтийского флота прошла тренировка по РХБ защите
В армейском корпусе Черноморского флота проходят мероприятия по переводу военной техники на летний режим эксплуатации
Экипажи новейших корветов «Резкий» и «Ретивый» приступают к этапу практической подготовки на тренажерных комплексах в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге
Филиал ЦЖКУ Минобороны России по ВМФ выполнил плановые осмотры военных городков, подчиненных Главному командованию Военно-Морского Флота

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false