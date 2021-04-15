15.04.2021 (17:20)

Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе учения подавило систему связи условного противника

В преддверии Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ на одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошло тактическое учение с подразделением РЭБ, в ходе которого военнослужащие отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.

В ходе практических действий на полигоне специалисты подразделения РЭБ применяли беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Леер-3», автоматизированные станции помех «Житель», комплекс «Борисоглебск-1», машину постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и другие специальные средства.

Во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов в целях защиты подразделений армейского корпуса от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов.

Также специалисты РЭБ осуществили сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

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