15.04.2021 (16:15)

В Севастополе состоялась первая отправка новобранцев в воинские части в рамках весеннего призыва граждан на военную службу

В Севастополе прошла первая отправка новобранцев в рамках весеннего призыва граждан на военную службу.

23 призывника в составе первой группы отправились для прохождения военной службы в воинские части, расположенные на территории Республики Крым.

Новобранцы пополнят ряды корабельного состава и подразделений морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.

По прибытии к местам службы новобранцы будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

Накануне призывники прошли медицинскую комиссию с проверкой на наличие инфекционных заболеваний, а также получили военную форму одежды и банковские карты для начисления денежного довольствия.

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