16.04.2021 (01:00)

Военнослужащие ЗВО ежедневно проводят подготовку техники, задействованной в параде Победы в Москве



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЗВО ежедневно проводят подготовку техники, задействованной в параде Победы в Москве

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) ежедневно проводят подготовку техники, задействованной в тренировках к параду Победы в Москве.

В ходе технических работ военнослужащие округа проводят покраску внутренних и внешних агрегатов боевой техники, а также осуществляют замену гусениц, помывку всей колесной и гусеничной техники, замену различных жидкостей.

В составе механизированной колонны задействованы самые современные и перспективные образцы вооружения венной и специальной техники. Танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, Боевые машины поддержки танков БМПТ, реактивные системы залпового огня «Солнцепек», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», зенитно-ракетные комплексы «Бук», автомобили повышенной проходимостью «Тайфун» и другая боевая техника.

Все механики-водители прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). К моменту окончания подготовки каждый из них должен преодолеть порядка 1 тыс. км.

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