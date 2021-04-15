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15.04.2021 (16:00)

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине поразили все мишени в ходе контрольной проверки

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения артиллеристы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине выполнили задачи по постановке неподвижного заградительного огня.

Боевые стрельбы проходили на полигоне Успеновский. В ходе мероприятия десант условного противника высадился на побережье острова и перешёл в наступление. Артиллеристы армейского корпуса ВВО, применив 152-мм самоходные гаубицы «Гиацинт-С» и реактивные системы залпового огня «Град», создали на пути противника непроходимую зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку и подход резервов.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, а также корректирования огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт артиллерийского дивизиона.

Кроме того, при выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша, приведению орудий в боевое положение и быстрому оставлению огневых позиций после стрельбы.

В ходе учения военнослужащие артиллерийских подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине успешно поразили все цели, тем самым заслужив хорошие оценки по боевой подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ
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