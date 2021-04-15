15.04.2021 (15:40)

В Улан-Удэ завершены работы по восстановлению легендарной «Катюши» мастерами военной технической базы ВВО

Военнослужащие технического подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, завершили работы по восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 — легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны.

Крайними были работы по покраске кабины, корпуса машины, нанесение маркировки и установка муляжей ракет на установку. Двигатель неоднократно проверялся военнослужащими при различной нагрузке и режимах работы. «Катюша» с легкостью перемещается своим ходом.

В настоящий момент военные мастера проводят обкатку двигателя, после этого машина войдет в состав механизированной колонны военной техники на параде Победы.

В торжественной обстановке командир военной технической базы поздравил военнослужащих ВВО, принимавших участие в восстановлении «Катюши», с долгожданным завершением и лично поблагодарил каждого мастера.

Напомним, что для военнослужащих технической базы это первый опыт работ по восстановлению техники времен ВОВ. Основная проблема, которая затрудняла и затягивала процесс восстановления, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России.

Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменен на точную копию. После долгих поисков, двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту.

Ранее машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны, на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части машина была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

Планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком «Т-34», тяжелым танком «ИС-2» которые были восстановлен силами других военных мастеров ремонтного батальона к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

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