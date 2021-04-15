15.04.2021 (15:25)

В Западном военном округе отмечают День специалиста войск РЭБ

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню специалиста войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

15 апреля в России ежегодно отмечается День специалиста войск РЭБ, в этот день 1904 года в ходе Русско-турецкой войны впервые были применены средства РЭБ. Русские радисты успешно помешали корректировке огня с японских крейсеров в Порт-Артуре. Этим историческим фактом положено начало становления РЭБ в Вооруженных Силах России.

В соединениях и воинских частях состоялись торжественные построения и вынос Боевых знамен, командование наградило военнослужащих почётными грамотами, медалями и орденами. В завершении торжественных мероприятий, военнослужащие прошли торжественным маршем.

Подразделения войск РЭБ выполняют мероприятия для завоевания превосходства в эфире, защиты своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, нарушения работы систем управления войсками противника и снижения эффективности применения его боевых средств. На сегодняшний день, основным вектором развития систем РЭБ является увеличение дальности действия и многофункциональность разрабатываемых комплексов.

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