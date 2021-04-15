15.04.2021 (15:10)

С подразделениями РЭБ Северного флота проведено специальное учение в рамках контрольной проверки

В преддверии Дня специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных Сил Российской Федерации в Мурманской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения по тревоге были подняты подразделения отдельного центра РЭБ Северного флота.

Подразделения РЭБ отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, совершили 100-километровый марш на штатной технике по бездорожью, отработав элемент отражения нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Прибыв в назначенный район, военнослужащие центра РЭБ развернули комплекс «Мурманск-БН» и обеспечили его охрану и оборону.

Специалистами РЭБ были отработаны вопросы по обнаружению, блокированию источников радиоизлучения, перехвату данных и нарушению системы управления условного противника в Арктике.

Ранее в ходе контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие РЭБ выполнили нормативы по технической, тактико-специальной, специальной, огневой и физической подготовке.

Сегодня в соединениях и воинских частях Северного флота состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню специалиста войск радиоэлектронной борьбы. ?

Справочно:

15 апреля отмечается День специалиста войск РЭБ. В 1904 году в этот день русская армия в ходе войны с Японией впервые в мире применила радиопомехи.

Подразделения РЭБ выполняют задачи по ведению радиоразведки и радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием, а также по защите своих систем управления от преднамеренных помех противника, снижению эффективности применения его боевых средств с помощью индивидуальной и групповой защиты наземных объектов.

«Мурманск-БН» — коротковолновый береговой комплекс РЭБ. С его помощью можно вести радиоразведку, осуществлять перехват и подавление сигналов противника по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5 тыс. км. Комплекс способен обнаруживать и пеленговать типовые средства КВ радиосвязи и создавать помехи линиям КВ радиосвязи в оперативно-стратегических и оперативно-тактических звеньях управления противника.

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