15.04.2021 (14:50)

В Новосибирске прошла первая тренировка механизированной колонны в рамках подготовки к параду Победы

Первая тренировка колонны военной техники, которая пройдет по центру Новосибирска во время парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялась сегодня на территории военного аэродрома Толмачево в Новосибирской области.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы слаженного и правильного передвижения колонны, в том числе механики-водители оттачивали навыки соблюдения дистанций, интервалов в ходе движения, скоростных параметров.

Всего в механизированной части парада будет задействовано более 50 единиц военной техники.

Впервые жители и гости сибирской столицы смогут увидеть на центральной площади Новосибирска, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ.

Кроме того, в состав механизированной колонны, которая пройдет по главной площади города во время торжественных мероприятий, войдут боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные систем залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другая техника. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

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