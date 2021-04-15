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15.04.2021 (14:30)

В Башкирии военные инженеры ЦВО защитили от паводка село Ассы

В Башкирии военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) защитили от паводка село Ассы, в котором проживает около 800 человек.

Военнослужащие провели инженерную разведку русла реки Инзер, заложили взрывчатые вещества в места заторов льда и провели взрывные работы. После подрывов разлившаяся вода перед заторами ушла в русло реки.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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