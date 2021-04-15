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15.04.2021 (13:50)

В Нижегородской области прошла активная фаза двухстороннего тактического учения с танковой армией ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошла активная фаза двухстороннего тактического учения отдельной танковой бригады и Ямпольского мотострелкового полка гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе активной фазы мероприятия военнослужащие в двухстороннем порядке отработали ведение обороны и переход к контрнаступлению. Танкисты уничтожили более 50 единиц бронетехники условного противника из 125-мм пушек танков Т-72Б3 и Т-80БВ. Танковые экипажи действовали совместно с мотострелковыми подразделениями. Мотострелки вели огонь по живой силе противника из стрелкового оружия и автоматических 30-мм пушек боевых машин пехоты БМП-2.

Артиллерийские подразделения танковой бригады вели огонь из самоходных гаубиц  «Мста-С» прямой наводкой. 152-мм осколочно-фугасные боеприпасы нанесли большой урон наступающей живой силе и легкобронированной технике условного противника.

Всего в учении задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Мероприятие проходит в рамках контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ
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