15.04.2021 (13:10)

Стрелки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку за зимний период обучения

Стрелки Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

В течении учебного периода военнослужащие регулярно отрабатывали элементы комплекса действий при стрельбе на таких учебных точках, как изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполная разборка-сборка автомата АК-74, снаряжение магазина, метание ручных гранат.

Для точного попадания в цель стрелки ОГРВ ПРРМ изучили метеорологические, баллистические и топографические особенности ведения стрельбы, а также необходимые поправки, применяемые в случае отклонения от нормальных условий стрельбы.

В ходе сдачи контрольной проверки военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание гранаты РГД-5 в габарит.

Контрольная проверка за зимний период обучения 2021 учебного года проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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