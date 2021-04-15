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15.04.2021 (12:50)

Танк ИС-2 и БМ-13 «Катюша» впервые примут участие в параде Победы в Улан-Удэ

В параде на главной площади Улан-Удэ, посвященном 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, впервые примут участие советский тяжелый танк ИС-2 и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13, больше известная как «Катюша». Колонну боевой техники в этом году возглавят сразу три исторических машины.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона завершают работы на тяжелом танке Великой Отечественной войны ИС-2, который на протяжении многих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной и Афганской воин в военном городке Сосновый Бор.

Ранее мастерам удалось восстановить легендарный танк Т-34-85, который впервые возглавил механизированную колонну парада, посвященного 75-й годовщине со Дня Победы.

В свою очередь на территории другой воинской части военнослужащие ВВО завершили работы по восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 — легендарной «Катюши». Сейчас машина проходит обкатку, после чего она займет почетное место в строю в ходе проведения тренировок к параду Победы на аэродроме Восточный.

Помимо этого, в состав механизированной колонны войдут бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), «Урал-4320» с зенитной установкой, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», армейские мотовездеходы АМ-1. Всего будет представлено свыше 50 единиц военной техники.

В настоящее время водители и механики-водители завершают обслуживание техники, которая примет участие в параде Победы и приступят к отдельным от парадных расчетов тренировкам, в ходе которых военнослужащие будут отрабатывать синхронность прохождения боевой колесной техники в составе механизированной колонны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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