15.04.2021 (12:30)

В армейском корпусе Черноморского флота проходят мероприятия по переводу военной техники на летний режим эксплуатации

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота начались сезонные работы по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Специалисты проводят комплекс работ сезонного обслуживания на всех видах военной бронетехники как на колёсной, так и на гусеничной базе. Личный состав проверяет работоспособность систем, узлов и оборудования, осматривает силовые установки и топливные баки, производит замену масла и специальных жидкостей.

Все мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники армейского корпуса и подготовки её к надежной работе в летних условиях. При проведении работ учитываются конкретные условия использования каждой машины, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.

Все мероприятия планируется завершить к началу мая.

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