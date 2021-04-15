Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2021 (12:15)

Более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ВВО задействованы в командно-штабной тренировке в Приморье

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, с органами военного управления началась командно-штабная тренировка (КШТ).

Целью КШТ является отработка вопросов подготовки и управления соединениями и частями при ведении различных тактических действий.

В ходе мероприятия военнослужащие совершили марши в назначенные районы протяженностью до 150 км.

На полигонах в Приморье развернуто более 10 полевых пунктов управления, с которых ведется руководство соединениями и частями, организовано взаимодействие с региональным центром управления войсками округа.

На КШТ привлечено свыше 1000 военнослужащих, задействовано около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 1,6 тыс. военнослужащих ВВО в Приморье примут участие в параде Победы
Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО убыли к месту начала строительства дополнительной ветки БАМа в Амурской области
В военном лесничестве на Камчатке беспилотные летательные аппараты применяются для мониторинга за ситуацией в пожароопасный период
Снайперов ВВО в Забайкалье оснастили современными тепловизорными прицелами

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false