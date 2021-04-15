15.04.2021 (12:15)
Более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ВВО задействованы в командно-штабной тренировке в Приморье
В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, с органами военного управления началась командно-штабная тренировка (КШТ).
Целью КШТ является отработка вопросов подготовки и управления соединениями и частями при ведении различных тактических действий.
В ходе мероприятия военнослужащие совершили марши в назначенные районы протяженностью до 150 км.
На полигонах в Приморье развернуто более 10 полевых пунктов управления, с которых ведется руководство соединениями и частями, организовано взаимодействие с региональным центром управления войсками округа.
На КШТ привлечено свыше 1000 военнослужащих, задействовано около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники объединения.
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