15.04.2021 (12:00)
Водители Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку за зимний период обучения
Водители Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения.
В рамках проверки на автодроме и танкодроме ОГРВ ПРРМ весь водительский состав выполнил зачетные упражнения вождения на БТР-70, БРДМ-2 и «Урал-4320» как днем, так и ночью.
В ходе зачетных упражнений водители ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста, прохода в минно-взрывном заграждении и ров.
Проверка уровня готовности водителей ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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