15.04.2021 (11:45)

Более 1,6 тыс. военнослужащих ВВО в Приморье примут участие в параде Победы

В рамках подготовки к параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье проводят тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн в составе объединения.

На тренировки пеших парадных расчетов привлекаются более 1,6 тыс. военнослужащих Приморской общевойсковой армии ВВО, Воздушно-десантных войск, летчики штурмовой авиации и отдельной бригады материально-технического обеспечения, а также сводные расчеты военнослужащих-женщин.

Кроме того, в механизированной части предстоящего парада задействовано порядка 100 единиц военной техники.

Репетиции проходят в двух местах: на окраине города отрабатывают синхронность движения, маневрирование и плавность действий экипажи колесной техники, в агломерации в п. Воздвиженка — гусеничной. Все тренировки проходят с привлечением военнослужащих военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают порядок и безопасность при следовании колонны по улицам города.

Для пресечения распространения новой коронавирусной инфекции все военнослужащие прошли добровольную вакцинацию российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Репетиции в составе гарнизона будут проходить три раза в неделю до конца месяца. Совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны на центральной площади Уссурийска пройдут 30 апреля и 4 мая с 19 до 21 часа.

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