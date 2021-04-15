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15.04.2021 (11:30)

Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО убыли к месту начала строительства дополнительной ветки БАМа в Амурской области

Первый эшелон с военнослужащими и техникой железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО) убыл к месту начала строительства дополнительной железнодорожной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Всего около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения железнодорожного соединения ВВО, дислоцированного в городе Свободный Амурской области, выполнят реконструкцию действующего и прокладку второго нового железнодорожного полотна Байкало-Амурской магистрали на участке от станции Улак до станции Ульяновский строитель Амурской области.

Протяженность участка строительства составляет около 100 километров и включает в себя оборудование насыпей, оборудование водопропускных труб, укладку железнодорожных путей и стрелочных переводов.

Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО приступят к выполнению работ 25 мая и будут осуществлять строительство двумя бригадами с начальной и конечной станций одновременно навстречу друг другу.

Воины-железнодорожники выполнят поставленную задачу в северных районах Амурской области в условиях вечной мерзлоты с преобладанием скального грунта и заболоченных участков местности.

Для строительства железнодорожной магистрали будет применена современная специализированная техника, стоящая на вооружении железнодорожных подразделений такая, как универсальные сваебойные агрегаты, буровые установки, бульдозеры. Ремонт и обслуживание техники, во время строительства, будет осуществляться при помощи специальных комплексов.

Работы по реконструкции БАМ на участке от станции Улак до станции Ульяновский строитель Амурской области планируется завершить в 2023 году.

Справочно:

БАМ — одна из крупнейших железных дорог Российской Федерации, проходящих по территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Общая протяженность магистрали составляет 4,3 километров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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