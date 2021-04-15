15.04.2021 (11:15)

Артисты творческой группы ЦОК ВКС выступили в Наро-Фоминске для участников парада Победы на Красной площади

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС) представила концертную программу «Дорога Победы» для участников военного парада на Красной площади — военнослужащих гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

Открыла концертную программу певица Елена Капитюк, исполнив свои авторские песни. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Лашманов исполнил попурри песен о Юрии Гагарине, специально подготовленное к 60-летию первого полёта в космос. Певица Анастасия Карасёва выступила перед военнослужащими со своей новой, авторской композицией «По Москве». Вместе с экспрессивной певицей Даяной Брют военнослужащие окунулись в мир танцевальной музыки. Выступление певицы Маргариты Князевой прошло в яркой, интерактивной манере.

В концерте прозвучали песни о любви, патриотизме, верности и других светлых человеческих чувствах. Военнослужащие полка ВДВ встречали каждое выступление артистов бурными аплодисментами и активно им подпевали. В финале концерта прозвучала замечательная композиция «Расплескалась синева», исполненная артистами и всем залом.

Вела концерт специалист методического кабинета культурно-досуговой работы ЦОК ВКС Ольга Сулим.

В заключение концерта добрые слова в адрес творческой группы ЦОК ВКС высказал со сцены от имени руководящего состава майор Сергей Крылов, вручивший артистам благодарственные письма и цветы.

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