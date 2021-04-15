Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2021 (11:15)

Артисты творческой группы ЦОК ВКС выступили в Наро-Фоминске для участников парада Победы на Красной площади

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС) представила концертную программу «Дорога Победы» для участников военного парада на Красной площади — военнослужащих гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

Открыла концертную программу певица Елена Капитюк, исполнив свои авторские песни. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Лашманов исполнил попурри песен о Юрии Гагарине, специально подготовленное к 60-летию первого полёта в космос. Певица Анастасия Карасёва выступила перед военнослужащими со своей новой, авторской композицией «По Москве». Вместе с экспрессивной певицей Даяной Брют военнослужащие окунулись в мир танцевальной музыки. Выступление певицы Маргариты Князевой прошло в яркой, интерактивной манере.

В концерте прозвучали песни о любви, патриотизме, верности и других светлых человеческих чувствах. Военнослужащие полка ВДВ встречали каждое выступление артистов бурными аплодисментами и активно им подпевали. В финале концерта прозвучала замечательная композиция «Расплескалась синева», исполненная артистами и всем залом.

Вела концерт специалист методического кабинета культурно-досуговой работы ЦОК ВКС Ольга Сулим.

В заключение концерта добрые слова в адрес творческой группы ЦОК ВКС высказал со сцены от имени руководящего состава майор Сергей Крылов, вручивший артистам благодарственные письма и цветы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В авиационном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС в Амурской области прошла проверка за зимний период обучения
Юнармейский отряд «Взлёт» посетил истребительный авиацентр ВКС в Астрахани
В ВКС подвели итоги конкурса «Стартуем к звездам»
В военно-транспортной авиации проведены контрольные полёты за зимний период обучения

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false