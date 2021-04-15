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15.04.2021 (11:00)

Танкисты российской военной базы в Абхазии отработают оборонительные действия в ходе учения в Краснодарском крае

Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработают действия в обороне в ходе двустороннего тактического учения в Краснодарском крае на полигоне Майкопский.

В рамках плановой контрольной проверки войск ЮВО за зимний период обучения экипажи танков Т-72Б3 выполнят нормативы по предметам боевой и специальной подготовки.

На учениях танкисты выполнят тактические задачи в условиях действия авиации противника, преодолеют зараженные участки местности. В обороне отработают взаимодействие с мотострелковыми подразделениями на бронетранспортерах БТР-28А.

Всего к учению привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы ЮВО, задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танки , Южный военный округ
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