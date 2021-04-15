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15.04.2021 (10:45)

С расчётами комплексов с беспилотными летательными аппаратами Каспийской флотилии началось тактико-специальное учение

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения с расчётами современных комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) Каспийской флотилии началось тактико-специальное учение, в ходе которого военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи в горах и на морском побережье в условиях ограниченной видимости.

На первом этапе учения расчеты комплексов БЛА организовали взаимодействие с подразделениями морской пехоты флотилии. Также военнослужащие провели мониторинг огневых позиций и военных объектов условного противника с помощью фото- и видеосъемки, совершили воздушную разведку местности, передали координаты целей на командный пункт батальонной тактической группы морской пехоты.

В настоящее время важным элементом боевой подготовки расчетов БЛА является выполнение военнослужащими учебно-боевых задач в темное время суток, а также при совершении маршей военной техники в составе механизированных колонн.

Во время проведения основного розыгрыша тактических учений беспилотники будут активно применятся для оценки эффективности поражения целей условного противника и корректирования огня артиллерийских и миномётных батарей, а также в интересах десантно-штурмовых и разведывательных подразделений КФл.

Всего к учениям привлечено более 2 тыс. военнослужащих КФл, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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