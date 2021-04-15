15.04.2021 (10:30)

Медики ЮВО завершили подготовку ко всеармейскому этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр-2021

Сборная команда медицинской службы Южного военного округа (ЮВО) завершила подготовку ко всеармейскому этапу конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2021 года на базе 19-й мотострелковой дивизии ЮВО в Северной Осетии.

Военные медики совершенствовали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения защищённого санитарного автомобиля «Линза» и многоцелевого автомобиля повышенной проходимости «Тигр», быстрой эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой помощи.

Женская и мужская команды ЮВО отрабатывали ситуации, где им предстоит добраться до группы условно раненых через рвы, бревна, воронки от снарядов и завалы, извлечь пострадавших из поврежденного бронетранспортера, оказать им медицинскую помощь и эвакуировать обездвиженных бойцов к водоему, где при помощи альпинистского снаряжения пострадавших переправят через искусственную преграду к санитарному транспорту.

Всеармейский этап конкурса пройдет в с 19 по 25 апреля с.г. на полигоне Шалхи в Северной Осетии. В подготовке к соревнованиям принимает участие около 30 человек.

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