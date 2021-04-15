15.04.2021 (10:15)

В ЮВО стартуют отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву

Сегодня в Южном военном округе (ЮВО) со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации стартуют отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву.

В первый день более 260 граждан отправят со сборных пунктов военкоматов, расположенных в Крыму, Севастополе и Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

Первые новобранцы пополнят соединения и воинские части ЮВО, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы России.

Молодые люди направятся к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев будут сопровождать представители воинских частей.

Всего в ходе весеннего призыва военными комиссариатами регионов, расположенных на территории ЮВО, будет призвано более 25 тыс. человек. Соединения и воинские части ЮВО пополнят около 12 тыс. новобранцев, из них более 1,5 тыс. будут проходить военную службу на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а более 2 тыс. – в авиационных частях ЮВО.

Сборные пункты обеспечены более 36 тыс. тест-системами для выявления коронавирусной инфекции для экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей, назначенных для сопровождения воинских команд. По прибытии в воинские части новобранцы смогут вакцинироваться от COVID-19: в медицинских учреждениях ЮВО для новобранцев весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины.

При проведении мероприятий весеннего призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Сборные и призывные пункты обеспечены медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также будут приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

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