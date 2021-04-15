15.04.2021 (10:00)
На российской военной базе в Абхазии завершен отопительный сезон
Специалисты жилищно-коммунальной службы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили отопительный сезон в жилой зоне и казарменном фонде.
По завершении зимнего периода эксплуатации была проведена оценка технического состояния теплосетей, проверена готовность зданий и коммунальных сооружений к началу летнего периода.
По результатам осмотров были разработаны планы и перечень объектов ремонта, утверждены дорожные карты по подготовке объектов к работе в период 2021-2022 гг.
В ближайшее время сформированной комиссией будут проведены осмотры коммунальных объектов и подведены итоги отопительного периода.
Также специалисты жилищно-коммунальных служб ЮВО организуют мероприятия по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации.