15.04.2021 (09:45)

Более 10 кораблей Каспийской флотилии вышли в море для противоминного обеспечения в рамках контрольной проверки

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения.

Корабельным группам предстоит выполнять задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по вводным, поступающим с командного пункта флотилии.

Корабельная группа после выхода и занятия назначенного района Каспийского моря будет отрабатывать контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнения боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков выполнят задачи по противоминному обеспечению развёртывания сил и противоподводно-диверсионной обороне кораблей и катеров при стоянке на рейде.

Совместно двум корабельным группам КФл предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.

Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер «Ступинец», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

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