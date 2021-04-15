15.04.2021 (09:20)

Специалисты РЭБ ЮВО в ходе учения впервые применили новейший комплекс «Поле-21» в системе разведывательно-ударного контура

Специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) впервые отработали задачи в системе разведывательно-ударного контура с применением новейшего комплекса «Поле-21». Подразделения РЭБ, приданные батальонным тактическим группам, выполнили радиоподавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника в ходе тактического учения.

По замыслу мероприятия условный противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки и координации нанесения артиллерийских ударов по позициям войск.

Военнослужащие ЮВО в составе мобильных групп обнаружили беспилотники и дезориентировали их, создав помехи и подавив каналы управления с помощью автоматизированной станции помех Р-934БМВ, комплекса РЭБ «Силок-01», а также перспективной системы радиоподавления «Поле-21».

Комплекс «Поле-21» способен создавать непроницаемый купол помех, подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Воздействие излучения комплекса защищает объекты от прицельного применения высокоточного оружия.

Дежурство с применением «Поля-21» позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 км. Данная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Мобильные тактические группы по борьбе с БЛА были задействованы в рамках двустороннего батальонного тактического учения. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 200 единиц боевой техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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