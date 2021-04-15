15.04.2021 (09:00)

Более 80% военной техники ЮВО подготовлено к параду Победы в Ростове-на-Дону

Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений автобронетанковой службы Южного военного округа (ЮВО) подготовили около 80% исторической и современной военной техники к параду Победы в Ростове-на-Дону.

Водители и механики-водители проверяют техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов.

В месте дислокации механизированной колонны развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли около 50 единиц автомобильной и боевой техники.

В составе механизированной колонны главного на юге России парада Победы в Ростове-на-Дону задействуют более 60 единиц техники. Возглавит колону легендарный танк Т-34, также будут представлены бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», беспилотные летательные аппараты «Элерон» и «Орлан» и другая военная техника.

Воздушную часть парада в Ростове-на-Дону представят экипажи 45 самолетов и вертолетов авиации 4-й армии ВВС и ПВО, в том числе Ми-8, Ка-52, Ту-134, Су-27 и др.

Всего на территории округа будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В составе механизированных колонн в 10 городах задействовано порядка 500 единиц современных и исторических образцов техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест приема и размещения парадных расчетов. Все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

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