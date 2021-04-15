15.04.2021 (13:30)

В армейском корпусе Балтийского флота прошла тренировка по РХБ защите

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота прошла комплексная тренировка по отработке действий личного состава в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП). В ней приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

По замыслу проводимой тренировки, на пункты управления соединений и воинских частей стали поступать сигналы о применении условным противником химического оружия. Штатные расчеты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты были приведены в повышенные степени боевой готовности. Военнослужащим этих расчетов поставлена задача выявить очаги «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке в штаб объединения по военным каналам связи.

В ходе тренировки также отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин.

Специалисты РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Военнослужащие инженерных, артиллерийских, ракетных и других подразделений сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, а также по проведению частичной специальной обработки стрелкового оружия.

Тренировка проходила в течении всего дня, ее результаты были высоко оценены руководством армейского корпуса.

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