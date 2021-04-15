15.04.2021 (04:15)

На Камчатке проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции военнослужащих ТОФ

На Камчатке, на базе отдельного ракетно-артиллерийского соединения Войск и сил на Северо-востоке России, проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции военнослужащих Тихоокеанского флота, которые несут дежурство на отдаленных постах, в частности, на островах Матуа, Врангеля и Шмидта. Чтобы исключить транспортировку вакцины на большие расстояния, перед плановой сменой личного состава на отдаленных точках, тихоокеанцы получают прививку комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-ВАК» еще в Петропавловске-Камчатском. Только с начала текущей недели прививка вторым компонентом вакцины в столице края была сделана почти 100 морякам.

Ранее на Камчатке завершилась вакцинация 1000 военнослужащих, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Всего же на Тихоокеанском флоте от новой коронавирусной инфекции привито уже почти 14 тыс. человек.



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