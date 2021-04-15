15.04.2021 (02:38)

В военном лесничестве на Камчатке беспилотные летательные аппараты применяются для мониторинга за ситуацией в пожароопасный период

На территории Камчатского лесничества Министерства обороны РФ реализуется комплекс практических мероприятий, направленных на предотвращение возгораний в пожароопасный период.

В связи с интенсивным таянием снега принимаются профилактические меры по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесном фонде Министерства обороны. Специалистами военного лесничества разработан алгоритм действий при локализации очагов возгораний, осуществляется опиловка и вывоз упавших и поврежденных деревьев, участки леса очищаются от сухой растительности, проверяется состояние просек, ведется подготовка пожарных водоемов. Проведены теоритические и практические занятия с персоналом лесничества, подготовлена специальная техника, оборудование и необходимый пожарный инвентарь.

Для контроля над ситуацией на территории лесного фонда наземными постами и мобильными группами организован круглосуточный мониторинг. Для наблюдения за обстановкой с воздуха используются беспилотные летательные аппараты.

Камчатское лесничество МО РФ имеет в зоне своей ответственности более 25 тысяч гектаров территории в районах дислокации воинских частей и учреждений, полигонов и пирсовых зон, где базируются корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ).

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