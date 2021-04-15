15.04.2021 (01:01)

В горном массиве под Новороссийском стартовало первенство ВДВ по летнему горному троеборью

В горном массиве близ Новороссийска стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью.

В этом году первенство ВДВ собрало более 50 лучших военнослужащих горных подразделений, представляющих все десантно-штурмовые (воздушно-десантные) соединения, а также соединение специального назначения из подмосковной Кубинки и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

В первый день чемпионата участники соревновались в скалолазании (индивидуальном лазании), в ходе которого личный состав горных подразделений преодолевал два участка незнакомого скального рельефа высотой около 25 метров с высокими уровнями сложности, без помощи каких-либо приспособлений, облегчающих или ускоряющих движение. Итоговое время каждого участника в индивидуальном лазании складывалось из общего времени, затраченного на прохождении обоих участков.

Вторым упражнением в дисциплине было лазание в связках. В ходе подъема, первому участнику связки было необходимо подняться по подготовленному маршруту до места организации станции, отмеченным флажком, после чего поднимался второй участник связки. Затем по горизонтальным судейским перилам на скальном участке, оба участника команды перемещались до второй станции и организованно осуществляли спуск. Победитель определялся по наименьшему времени, затраченному на преодоление маршрута.

В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы победу на этапе в индивидуальном зачете одержали представители Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, занявшие все три первых места. В соревнованиях связок первенствовали десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, вторыми и третьими стали хозяева – десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

По итогам первого этапа соревнований впереди десантники горных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, вторыми идут Ульяновские десантники, третье промежуточное место у представителей отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки.

На втором и третьем этапах участникам соревнований предстоит состязаться в преодолении горной полосы с 12 препятствиями, а также совершить командный марш-бросок на 5 километров с одним огневым рубежом, где им предстоит поразить мишень, установленную на расстоянии 100 метров 8-ю выстрелами из автомата Ак-74м.

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