15.04.2021 (05:13)

Командующий войсками ЗВО проверил ход мероприятий боевой подготовки танковой армии за зимний период обучения

Командующий войсками Западного военного округа в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения оценил уровень боевой подготовки Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированных в Московской области.

В рамках проверки было развернуто свыше более 20 учебных мест, на которых военнослужащие продемонстрировали свои навыки в стрельбе из автоматов АК-74, гранатометов РПГ-7, наведению и уничтожению противника с помощью РСЗО «Град», самоходных артиллерийских установок «МСТА-С» и «МСТА-Б», а также оценил ход проведения боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А, БТР-80.

Всего на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей более 15 тысяч военнослужащих и свыше 3 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа задействовано в контрольной проверке боевой готовности войск за зимний период обучения.



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