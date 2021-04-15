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15.04.2021 (05:15)

Подразделения противовоздушной обороны ЮВО провели боевые стрельбы из систем С-400 на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия

В рамках тактического учения подразделения ПВО Южного военного округа провели боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 по воздушным мишеням на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии.

Боевые пуски зенитных ракет проведены по мишеням «Саман», имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и различных высотах.

Также в рамках тренировок были отработаны действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, обнаружению, сопровождению целей и выдаче целеуказаний.

Всего в учении приняли участие около 300 военнослужащих Южного военного округа и задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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