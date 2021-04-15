15.04.2021 (05:10)

Танкисты ЦВО при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении под Оренбургом

Экипажи танков 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили на марше колонну противника, продвигающуюся в направлении населенного пункта. Артиллерийские батареи самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» нанесли сосредоточенные удары по целям противника. Танкисты на Т-72Б3 организовали огневые засады на путях отхода и уничтожили противника на дальностях до 2 тыс. метров.

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.



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