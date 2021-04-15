15.04.2021 (03:02)

В горах Красноярского края стартовал международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» в рамках АрМИ-2021

В горах Западный Саян Красноярского края состоялась торжественная церемония открытия международного этапа соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш-2021», конкурс проводится в рамках Армейских международных игр – 2021 (АрМИ-2021).

В церемонии открытия приняли участие представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса.

На церемонии открытия лучшие представители команд под аккомпанемент военного духового оркестра горного соединения Центрального военного округа подняли флаги стран-участниц соревнований и флаг Армейских международных игр.

Участники прошли медицинскую и мандатную комиссии, получили оружие. Кроме этого, судейская комиссия у всех команд проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих.

Соревнования проходят на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также женская сборная команда Минобороны России.

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