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15.04.2021 (03:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе

Жители Нагорного Карабаха продолжают проведение сельскохозяйственных работ на полях, очищенных от взрывоопасных предметов российскими саперами.

Также, военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность проведения посевных работ на полях, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения сторон.

«Практически посевная компания уже заканчивается. В этом году она, благодаря миротворцам, была организована без сбоев. Мы смогли урегулировать отношения обеих сторон, договориться, чтобы посевная компания без сбоев шла вблизи линии соприкосновения сторон. Все задачи, которые стояли по посевной выполнены, будем надеяться, что к осени, благодаря нам, местное население получит достойный и хороший урожай» - рассказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом по миротворческой деятельности генерал-майор Сергей Жмурин.  

Всего с 23 ноября 2020 г. военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено 1960 гектаров территории, обнаружено и обезврежено более 25,5 тыс. взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва на специальном полигоне с соблюдением необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворец
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