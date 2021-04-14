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14.04.2021 (22:26)

В Санкт-Петербурге состоялась первая сводная репетиция парада с участием боевой авиации и пеших парадных расчетов Западного военного округа

В Санкт-Петербурге состоялась первая сводная репетиция Парада Победы с участием боевой авиации и пеших парадных расчетов Западного военного округа.

В пролёте приняли участие тактические звенья вертолётов Ми-8, Ми-28, крупнейший в мире транспортный вертолёт Ми-26, а также истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В это время на земле тренировались более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа. Парадные расчёты отработали сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. Тренировки продолжатся до конца апреля. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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