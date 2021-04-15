15.04.2021 (05:05)

Танкисты ВВО сдают контрольную проверку комиссии Генштаба ВС РФ в Хабаровском крае

Тактико-специальное занятие с танковыми подразделениями Восточного военного округа проведено на общевойсковом полигоне «Князе - Волконский» в Хабаровском крае, в ходе проверки войск ВВО комиссией Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Мероприятие проводилось в форме розыгрыша условного танкового боя с выполнением упражнений контрольных стрельб из танков Т-80 и Т-72Б3. Комиссией была проверена стрельба танковых экипажей. Стрельба велась по наземным статическим и движущимся мишеням условного противника.

Одним из элементов проверки стало соревнование по совершению марша танковыми подразделениями на установленное расстояние. Создание реальной незнакомой обстановки позволило качественно оценить действия танкистов.

Также военнослужащие отработали нормативы по заезду и съезду на подготовленную площадку.

Выполнение элементов тактико-специального занятия усложнялось сложным рельефом местности с естественными препятствиями.

В мероприятии было задействовано более 20 танков и других единиц специальной техники.



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