14.04.2021 (20:40)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведена аккредитационная экспертиза образовательных программ

В Михайловской военной артиллерийской академией, экспертной группой Рособрнадзора проведена аккредитационная экспертиза образовательных программ высшего и среднего профессионального образования.

Процедура оценки качества деятельности академии осуществлялась под руководством профессора кафедры филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Александра Людоговского и эксперта ? Сергея Финогенова, профессора кафедры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В ходе мероприятия состоялось общее собрание членов экспертной группы с руководящим составом академии, руководителями программ подготовки и руководителями структурных подразделений. Экспертная группа в соответствии провела экспертизу всех основных профессиональных образовательных программ, по которым академия осуществляет подготовку адъюнктов, курсантов специалитета, слушателей магистратуры и специалистов среднего звена. Ею было определено соответствие кадрового обеспечения образовательной деятельности, материально-технического обеспечения образовательных программ действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами; осмотрены объекты учебной, материально-технической базы, проверено функционирование информационной образовательной среды академии. В ходе аккредитации проведено анкетирование научно-педагогических работников, реализующих основные образовательные программы, анкетирование обучающихся по заявленным к государственной аккредитации программ и оценено качество сформированности компетенций у выпускников.

На основании отчетов об аккредитационной экспертизе экспертной группой подготовлено заключение о соответствии всех реализуемых образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам.



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