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14.04.2021 (21:00)

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны

В Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды ряду военнослужащих.

Офицеры были награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности. 

Так, генерал-полковник Александр Журавлев вручил медали Суворова, Жукова, а также благодарности от Президента Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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