14.04.2021 (21:00)
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны
В Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды ряду военнослужащих.
Офицеры были награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.
Так, генерал-полковник Александр Журавлев вручил медали Суворова, Жукова, а также благодарности от Президента Российской Федерации.
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