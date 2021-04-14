14.04.2021 (20:10)

Михайловскую военную артиллерийскую академию посетили воспитанники кадетской школы из Якутии

В Михайловской военной артиллерийской академии проведено профориентационное мероприятие для группы учащихся 10 класса Якутской кадетской школы-интерната.

В Белом зале академии гостей приветствовал Врио заместителя начальника академии по военно-политической работе полковник Александр Щербаков. Он познакомил школьников с историей академии, рассказал о порядке поступления в академию, военных и гражданских специальностях, получаемых после обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой.

Кадеты во время экскурсий ознакомились с учебно-материальной базой, образцами вооружения и военной техники. В музеи академии гости осмотрели уникальные экспонаты, размещенные в обновленных залах.

Командование академии придаёт большое значение помощи в профессиональной самоопределении учащейся молодёжи. В очередной раз были приложены все усилия, чтобы кадеты, прибывшие в академию с целью получения новых знаний в области военного дела и профессиональной ориентации, по итогу прониклись идеей, что выбравших путь служения Отечеству в ракетных и артиллерийских войсках ждёт достойное и надежное будущее.



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