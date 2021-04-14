14.04.2021 (21:15)

В Санкт-Петербурге более 9 тыс. человек посетили передвижную выставку Русского географического общества

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа завершила работу передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества. С 15 апреля она будет открыта в Калининграде.

За две недели выставку посетили более 9 тысяч петербуржцев, гостей города, военнослужащих гарнизона, соединений и воинских частей Западного военного округа, курсантов военных вузов, ветеранов войны и военной службы.

Они смогли увидеть на выставке документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Большое внимание гостей выставки привлёк мультимедийный павильон о бронекатере БК-31. Также не оставила равнодушными экскурсантов галерея «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников, в основе которой ранее не экспонировавшиеся семейные фото, отрывки воспоминаний.

Всего выставка будет работать в 20 городах России.

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