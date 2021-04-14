14.04.2021 (22:05)

Армейские спортсмены на чемпионате России по плаванию завоевали 19 медалей

В Казани завершился чемпионат России по плаванию, который стал отборочным на Олимпийские игры 2021 в Токио. Пловцы ЦСКА завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград, а также стали обладателями девяти Олимпийских лицензий.

Обладателями золотых наград чемпионата России по плаванию в Казани стали на дистанции 200 м баттерфляем Александр Кудашев, также у него завоевана Олимпийская лицензия на этой дистанции; лейтенант Антон Чупков на дистанции 200 м брассом (на счету Чупкова лицензии на 100 и 200 м брассом); прапорщик Владислав Гринев, на его счету золотые награды в эстафетах 4х100 м вольным стилем и 4х100 комплекс смешанным (лицензии на ОИ в эстафете); Александр Егоров выиграл на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем (лицензии на ОИ на трех дистанциях); Даниил Шаталов стал лучшим в составе эстафеты 4х200 вольным стилем (лицензия на ОИ в эстафете).

С серебряными наградами турнир закончили на дистанции 100 м брассом лейтенант Антон Чупков; Александр Егоров на 400 м вольным стилем; Илья Шевченко на дистанции 50 м вольным стилем; прапорщик Мария Темникова на дистанции 200 м брассом с лицензией на Игры в Токио; сержант Ирина Кривоногова на 400 м комплексным плаванием; Татьяна Белоногофф на 50 м брассом; прапорщик Анастасия Гуженкова на 200 м вольным стилем.

Также армейцы стали обладателями 5 бронзовых медалей: Илья Шевченко в смешанной эстафете 4х100 м. вольным стилем; Белоногофф на 100 м. брассом; Гуженкова в эстафете 4х200 м. вольным стилем, Владислав Гринев на 100 м. вольным стилем; Дарья Васькина на дистанции 100 м. на спине.



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