Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2021 (20:27)

В рамках подготовки к Форуму «Армия-2021» в РВСН организовано взаимодействие с предприятиями промышленности

В настоящее время Ракетными войсками стратегического назначения организовано взаимодействие с предприятиями промышленности, которые примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Определены демонстрационные площадки для экспозиции РВСН.

Кроме того, организована подготовка к проведению и участию специалистов РВСН в рамках «круглых столов» научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросах, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники.

В данных мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В соединениях РВСН проходит конкурс специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»
Минобороны России представило уникальные кадры с ракетно-космической техникой к Дню космонавтики
Воспитанник Пермского СВУ принял участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»
В Барнаульское ракетное соединение поступают новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей на ПГРК «Ярс»

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false