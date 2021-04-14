14.04.2021 (20:27)

В рамках подготовки к Форуму «Армия-2021» в РВСН организовано взаимодействие с предприятиями промышленности

В настоящее время Ракетными войсками стратегического назначения организовано взаимодействие с предприятиями промышленности, которые примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Определены демонстрационные площадки для экспозиции РВСН.

Кроме того, организована подготовка к проведению и участию специалистов РВСН в рамках «круглых столов» научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросах, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники.

В данных мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

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