14.04.2021 (22:05)

Армейские спортсмены взяли 10 медалей на Кубке России по спортивному ориентированию

В Волгограде прошли соревнования Кубка России по спортивному ориентированию. Результатом турнира для армейских спортсменов стали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды, в том числе в составе команд.

В дисциплине кросс-спринт общий старт весь пьедестал заняли представительницы Центрального спортивного клуба Армии. Не было равных старшему лейтенанту Светлане Мироновой, которая преодолела дистанцию за 22 минуты и 10 секунд. Второй результат показала капитан Юлия Новикова - 22,30 секунд. Замкнула тройку призеров ещё одна армейская спортсменка - прапорщик Анна Дворянская - плюс 23 секунды.

Среди мужчин в этой дисциплине прапорщик Дмитрий Наконечный завоевал бронзовую награду, уступив победителю Дмитрию Патрину 31 секунду. Второе время у Игоря Попова - плюс 27 сек.

В дисциплине кросс-спринт финал в мужских и женских соревнованиях золотые награды добыты армейцами. Капитан Андрей Храмов преодолел дистанцию за 15 минут и 39 секунд. Второе место разделили сразу два спортсмена Даниил Кашин и Сергей Добрынин - плюс 36 секунд отставания.

В женской гонке вновь лучшей стала Миронова, затратив на дистанцию 15 минут и 28 секунд. Второе место заняла капитан Татьяна Рябкина - плюс 0,02 секунды. Бронзовая награда у Александры Войтовой - 15 секунд.

В дисциплине кросс-спринт пролог среди женщин со вторым временем закончила Рябкина - 19 минут и 20 секунд. Бронзовым призером стала Миронова с отставанием от победителя Анастасии Боровковой в 20 секунд.

Храмов завершил аналогичные соревнования среди мужчин с бронзовой наградой, уступив победителю Алексею Асмолову 19 секунд. Второе время на дистанции показал Артём Попов - 19 минут и 19 секунд.



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