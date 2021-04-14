14.04.2021 (20:05)

В Алабино состоялась совместная тренировка пешей колонны, механизированной и авиационной техники

В Подмосковье прошла совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска.

Численность пешей колонны составит более 12 тысяч военнослужащих. В этом году впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Парадный расчет военнослужащих женского пола представят представительницы от Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева, Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны им Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Парадные расчеты воспитанников суворовских, нахимовского, кадетского и Всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественного движения «Юнармия» проводят тренировки в пунктах дислокации и будут привлечены к ночным тренировкам на Красной площади.

В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

Пять типов танков принимают участие в тренировках: исторические, современные и перспективные образцы. Расчеты легендарных танков Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14.

В составе мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдет впервые.

Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективной БМП «Курганец-25».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представят оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил.

Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Также в составе механизированной колоны включены расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

В составе парадного строя авиации были задействованы пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52 и других типов авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Военнослужащие парадных расчетов проведут 12 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от новой коронавирусной

инфекции Covid-19.

В качестве профилактических мер военнослужащие подразделений войск РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками), военной техники механизированной колонны и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчётов.

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